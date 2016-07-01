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بسبب خلافات الجيرة.. مقتل 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

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بسبب خلافات الجيرة.. مقتل 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا بسبب خلافات الجيرة.. مقتل 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

مديرية أمن المنيا – أرشيفية

مراسل ONA

قتل 4 أشخاص، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، دارت بين عائلتين، بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، مساء اليوم الجمعة، بسبب تجدد خلافات جيرة قديمة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي،يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، بسبب خلافات الجيرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص من الطرفين، وتم نقلهم إلي المستشفى العام.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا داخل القرية، تحسبًا لتجدد الاشتباكات أو حدوث تداعيات، كما تم إلقاء القبض على عدد من الطرفين،

كما تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وضبط جميع المتهمين والأسلحة المستخدمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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