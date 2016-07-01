مليون دولار خسائر «وفاق سطيف» الجزائري بعد استبعاده من دوري أبطال إفريقيا

تكبد نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، خسائر مالية مهمة بعد استبعاده من دور الثمانية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على خلفية شغب جماهيره في المباراة التي كان متخلفًا فيها بهدفين دون رد أمام ضيفه “صن داونز” من جنوب أفريقيا في 18 يونيو الماضي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال رئيس النادي حسان حمار، اليوم الجمعة، إنه علاوة على المكافأة التي خسرها الفريق نظير تأهله إلى دور المجموعات والتي تقدر بـ400 ألف دولار بسبب قرار الاستبعاد، فإن النادي كان يتوقع إيرادات تصل الى200 ألف دولار، تمثل مبيعات تذاكر المشجعين. إضافة إلى مداخيل أخرى خصوصًا تلك المترتبة عن عقود الرعاية.

وأضاف “أعتقد أن قرار استبعادنا من دور المجموعات تسبب لنا في خسائر مالية مهمة تصل إلى مليون دولار”.

كان الحكم محمادو كايتا من مالي قد أوقف المباراة بعد دقيقة واحدة من انطلاق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بسبب اجتياح الملعب من قبل مشجعين غاضبين ما أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف الطرفين.