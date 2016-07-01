ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في القاهرة خلال 24 ساعة

مراسل «ONA»:

> واصلت إدارة مرور القاهرة، شن حملاتها، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، لإعادة الانضباط المرورى بكل المحاور، وتفعيل قرار محافظ القاهرة بمنع سير سيارات النقل داخل المدينة خلال فترات الحظر.

ورصدت الحملات، تحت إشراف اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7203 مخالفات مرورية، تنوعت بين السير عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية، وضبطت 4 سائقين متعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وتكثف الإدارة حملاتها أعلى المحاور والطرق والميادين، لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ومخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.