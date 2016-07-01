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يفاجئ زوجته بـ500 وردة

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يفاجئ زوجته بـ500 وردة يفاجئ زوجته بـ500 وردة

بمناسبة تعافيها من مرض سرطان الثدي

أراد أميركي أن تكون مناسبة تعافي زوجته من مرض السرطان مناسبة خاصة يفعل فيه أمرا غير مألوف.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، الجمعة، بأن براك بوسكيت في ولاية نبراسكا جمع الأموال لشراء 500 وردة فاجأ بها زوجته إليسا التي كانت تعالج من سرطان الثدي،  نقلاً عن “سكاي نيوز عربية”.

وأوضحت أن الأصدقاء والعائلة أوصلوا 36 مزهرية مليئة بالورود إليها في المركز الطبي، حيث كانت تعالج إليسا.

وكتب الزوج براك بوسكيت أنه بعث برسائل نصية سرا إلى أصدقاء أليسا وعائلتها للمساعدة في ذلك لجهد، وبيعت الورود لاحقا مقابل 10 دولارات للواحدة على أن تذهب العوائد إلى مؤسسة معنية بأبحاث سرطان الثدي.

 

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