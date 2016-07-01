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الأردن يدفع بتعزيزات عسكرية على طول الحدود مع سوريا

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الأردن يدفع بتعزيزات عسكرية على طول الحدود مع سوريا الأردن يدفع بتعزيزات عسكرية على طول الحدود مع سوريا

أرشيفية

ذكرت مصادر أردنية، الجمعة، قيام القوات المسلحة بنشر تعزيزات عسكرية على طول واجهة الحدود الشمالية مع سوريا.
> وشملت التعزيزات آليات مدولبة وأخرى مجنزرة على طول الحدود الشمالية مع سوريا التي تبلغ 378 كيلومترا.

وقالت المصادر لسكاي نيوز عربية، إن هذه التعزيزات تبعث برسالة طمأنينة للشارع الأردني مفادها أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن والمواطن، نقلاً عن “سكاي نيوز عربية”.

وأغلقت الأردن حدودها الشمالية واعتبرتها منطقة عسكرية بعد مقتل 6 جنود أردنيين وإصابة 14 آخرين في هجوم إرهابي استهدف نقطة أمنية قرب الحدود مع سوريا في 21 يونيو الماضي.

 

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