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حسن نصر الله: أرض فلسطين من البحر للنهر ونظام الشاه كان حليفا لإسرائيل

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حسن نصر الله: أرض فلسطين من البحر للنهر ونظام الشاه كان حليفا لإسرائيل حسن نصر الله: أرض فلسطين من البحر للنهر ونظام الشاه كان حليفا لإسرائيل
قال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله أن فلسطين من البحر إلى النهر، أرض محتلة مغتصبة مسروقة من أهلها وأصحابها الشرعيين، مؤكدا أن تقادم الزمان لا يحوّل المسروق والمنهوب إلى ملك شرعى وقانونى للسارق والناهب، موضحا أن دولة إسرائيل كيان غاصب ومحتل وسارق وناهب، مشيرا إلى أن هذا الكيان لا يجوز الاعتراف به ولا التسليم له ولا تقديم التنازلات له ويجب أن يزول من الوجود وأن يعود الحق كاملاً إلى أهله وإلى أصحابه.

وأكد "نصر الله" فى كلمة تليفزيونية، مساء الجمعة، أن نظام الشاه فى إيران كان عميلاً لأمريكا وخادماً لإسرائيل وشرطياً للخليج بكل ما يعنيه الشرطى بهذا المعنى الذى كان يمارسه الشاه، مشيرا إلى أن الشاه حليف إسرائيل الأول في المنطقة سقط، انتصرت الثورة الإسلامية فى طهران، وقُطعت العلاقة مع إسرائيل، أُغلقت السفارة الإسرائيلية فى طهران وافتُتحت سفارة فلسطين.

وزعم نصر الله أن أنظمة عربية وعروش عربية تعمل فى العلن والسر لخدمة إسرائيل وتقترب منها من أجل أن تحافظ على وجودها وبقائها ومكانتها، ومن أجل أن تحظى بحماية الولايات المتحدة الأمريكية، على حد قوله.

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