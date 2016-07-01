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مقتل أربعة عناصر من القاعدة فى هجوم لطائرة أمريكية بلا طيار

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مقتل أربعة عناصر من القاعدة فى هجوم لطائرة أمريكية بلا طيار مقتل أربعة عناصر من القاعدة فى هجوم لطائرة أمريكية بلا طيار
قتل أربعة عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة الجمعة فى هجوم شنته طائرة أمريكية بلا طيار على معقل للشبكة المتطرفة فى جنوب اليمن، وفق ما أعلن مسؤول أمنى يمنى.

وأضاف أن الطائرة بلا طيار استهدفت مساء الجمعة مركبة عسكرية فى منطقة جردان فى محافظة شبوة، ما أسفر عن مقتل ركابها الأربعة، مشيرا إلى أنهم "اعضاء فى القاعدة".

وتشن الولايات المتحدة بانتظام غارات جوية ضد تنظيم القاعدة فى اليمن الذى تعتبره واشنطن الفرع الأكثر خطورة فى الشبكة المتطرفة.

واستغلت القاعدة الحرب الأهلية بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية منذ عام 2014 لتوسيع نفوذها فى الجنوب والجنوب الشرقى للبلاد.

وفى الأشهر الأخيرة تمت ملاحقة انصار التنظيم من قبل القوات الحكومية التى نجحت فى أواخر مايو فى استعادة مدينة المكلا فى جنوب شرق البلاد والتى كانت القاعدة فرضت سيطرتها عليها لنحو عام.

لكن التهديد الجهادى تواصل من خلال سلسلة تفجيرات دامية استهدفت خصوصا قوات الأمن والجيش، وتبناها تنظيم داعش.

وأقرت واشنطن فى 7 مايو بوجود "عدد قليل جدا" من القوات الأمريكية فى اليمن لمساعدة القوات اليمنية والتحالف العربى بقيادة المملكة العربية على طرد القاعدة من ميناء مدينة المكلا.
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مصر 365

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