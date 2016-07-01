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مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

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مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا
لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا، بسبب خلافات الجيرة، استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، استخدم الطرفان فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن مصرع 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا داخل القرية، وتم إلقاء القبض على عدد من الطرفين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


>اليوم السابع: " تفاصيل فتنة قرية كوم اللوفى بالمنيا"

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