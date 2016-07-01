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التموين: ضبط 2 مليون و258 ألف لتر من السولار تباع فى السوق السوداء

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التموين: ضبط 2 مليون و258 ألف لتر من السولار تباع فى السوق السوداء التموين: ضبط 2 مليون و258 ألف لتر من السولار تباع فى السوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث برئاسة اللواء حسنى زكى من ضبط 2 مليون و258 ألف لتر من السولار، تم تهريبها من صاحب محطة تمويل إلى السوق السوداء لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ووفقا لبيانات مباحث التموين التى حصلت " اليوم السابع" على نسخة منها، كشفت الحملة أنه بمرجعة دفاتر المحطة منذ عام 2016 تبين ورود كميات كبيرة تفوق السعة التخزينية للمحطة، وهو ما يعد إهدارا لأموال الدعم الذى توفره الدولة للمواطنين وتم تحرير المحضر للمحطة، وجار العرض على النيابة.


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