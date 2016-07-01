سفير مصر ببنجلاديش: لا يوجد مصريين ضمن رهائن مطعم الحى الدبلوماسى

قال السفير محمد عزت، سفير مصر لدى بانجلادش إنه لا يوجد أى مصرى ضمن حادث الرهائن فى بنجلاديش.

وأضاف عزت خلال تصريحات خاصة لليوم السابع من بنجلاديش إنه قام بالاتصال بعدد كبير من المصريين المقيمين في بنجلاديش و الاطمئنان عليهم و طلب منهم اخباره اذا عرفوا بوجود أى مصرى فيما بعد، لكن حتى اللحظة لا وجود لمعلومات حول وجود مصريين ضمن الرهائن.

وذكرت وسائل إعلام فى بنجلاديش، نقلا عن مصادر فى الشرطة، بأن مجموعة مسلحين فتحت النار قرب مدخل مطعم بحى دبلوماسى فى عاصمة البلاد داكا واحتجزت عشرات الرهائن. وقالت صحيفة "دايلى ستار" البنجلايدشية أن ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم شرطيون، أصيبوا بجروح جراء الهجوم على المطعم.

بالفيديو.. إصابة 30 شخصا بينهم شرطيون فى هجوم على مطعم ببنجلادش