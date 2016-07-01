الصور الأولى لكليب راغب علامة "شفتك اتلخبطت"

يستعد الفنان راغب علامة لطرح أغنيته الجديدة المنتظرة "شفتك اتلخبطت" وذلك مع الإحتفال بعيد الفطر المبارك كهدية لجمهوره في هذة المناسبة السعيدة.

وقد قام بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في "بوخارست - رومانيا" مع المخرج اللبناني زياد خوري وكان برفقه "علامة" شقيقة ومدير اعماله السيد خضر علامة.

الأغنية من كلمات الشاعر هاني الصغير ومن الحان الملحن المصري محمود خيامي.

الأغنية ستصدر مع الفيديو كليب أولاً وحصرياً عبر خدمات شركات الإتصالات في مختلف الدول العربية ومن ثم يليها بعد أيام سيطرح الفيديو كليب عبر قناته الرسمية الموثقه على يوتيوب وعبر صفحاته الإلكترونية الرسمية الموثقة أيضاً كما سيتثنى للجمهور الإستماع إلى الأغنية عبر تطبيق "آي تيونز" العالمي.

على صعيد الحفلات والمهرجانات يلتقي علامة بجمهوره في ثاني أيام عيد الفطر المبارك وذلك في 7 يوليو/ تموز المقبل ضمن مهرجانات ضبية الدولية قبل أن يعود ويلتقى الجمهور مرة أخرى في رحلة بحرية على متن باخرة ستارز أون بورد وبذلك يكون في انتظاره صيف حافل مليء بالحفلات والمهرجانات.