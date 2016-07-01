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ما حقيقة امتلاك حليمة بولند 40 مليون دولار؟

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ما حقيقة امتلاك حليمة بولند 40 مليون دولار؟ ما حقيقة امتلاك حليمة بولند 40 مليون دولار؟

الجمعة 01-07-2016 17:47

بيروت_ سيدتي نت

أكدت المذيعة حليمة بولند في مقابلة لها، أن " كل من يريد أن يشتهر يأتي على سيرة حليمة. وأحلام كانت محقة في كلامها. كل من يريد الشهرة يتكلم عني وعنها. عندما أطل في مقابلات أتكلم عن نفسي وليس عن غيري، ولكن غيري عندما يطل في المقابلات يتكلم عني. وأنا لا أرد لكي لا أعطيهم شرف الرد، وفي الأساس من يكونون لكي أرد عليهم . عندما أردّ أعطيهم قيمة، في حين أنهم عندما يتكلمون عني يصعدون على أكتافي. هذا هو الفرق بيني وبينهم بكل تواضع".
وعن حجم ثروتها، وما إذا كانت تملك وما اذا كانت تلك 40 مليون قالت حليمة "قالت اخاف من العين. أنا إبنة تاجر إبن تاجر إبن تاجر. لا أحب أن أتكلم بهذه الطريقة، وقد يراها البعض غرور ولكن الـ 40 مليون لا شيء بالنسبة الي"، وخوفاً من الحسد علقت حليمة" ربما أعلن افلاسي بعد هذه الحلقة".
عن الضجة التي اثيرت حول رفضها تقبيل ميشال قزي في مهرجان "الموركس دور"، قالت "أنا إعتدت عند المصافحة، أن أصافح باليد . اما بالنسبة إلى التقبيل، مع احترامي الكامل لميشال قزي، فأنا لم أقصد الإهانة والتجريج او التقليل من شأنه. اللبنانيون تعاملوا مع هذا الامر بحساسية. البعض يقول انني لست محجبة، ولكن لا علاقة لهذه المسألة بالحجاب".

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سيدتي