بالصور: "ايغل فيلمز" تجمع أهم النجوم العرب في إفطارها في بيروت

دعت شركه "ايغلز فيلمز" لصاحبها المنتج اللبنانيّ جمال سنان إلى حفل أفطار أقامته في فندق فينيسيا في بيروت، احتفالاً بمسلسل "يا ريت" الرمضانيّ . "سيدتي نت" غطّت الحفل بالفيديو، والتقت نجوم العمل، وعدداً من النجوم الذين حضروا الحفل، وشاركوا في مسلسلات أخرى، ومعهم كانت دردشات سريعه حول أعمالهم، وحول متابعتهم للأعمال الرمضانيّه، ستتابعونها قريباً عبر "سيدتي نت".

حضر حفل الإفطار أبطال مسلسل "يا ريت"؛ ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل ومخرج العمل فيليب أسمر والكاتبة كلوديا مرشليان. ولوحظ غياب الممثلة باميلا الكيك، التي علمنا أنّها كانت دعيت إلى حفل الإفطار، إلا أنها "لا تلبي مثل هذه الدعوات".

في الحفل، قامت "سيدتي نت" ببثّ مقابلة مباشرة عبر "فيس بوك" مع ماغي التي تحدّثت عن عملها في مسلسل "يا ريت"، وتحدثت مباشرة إلى قراء "سيدتي نت"، وأجابت عن أسئلتهم.

ومن بين الأسئلة، "هل من الممكن أن يجمعها عمل مع الممثلة نادين نسيب نجيم، فأجابت" "يا ريت. أحبّها كثيراً".

وعن الكلمة التي لمّحت بها إلى خلافها مع إحدى الممثلات، قالت: "تكلمت بشكل عام عن الذي حصل، ولم أقصد أيّ أحد، وأدعو إلى المحبّة والتصالح، لأنّه إن لم نكن يداً واحدة فلا يمكن أن ننجح".

وعن الدراما اللبنانية، قالت: "مبروك للدراما اللبنانية، ومبروك لكل النجمات ولكل المسلسلات العربية".

وعن المسلسلات التي تابعتها في رمضان، قالت: "أتابع كلّ شيء له علاقة بالدراما اللبنانية، وإذا لم أستطع متابعة كلّ شيء، ألجأ إلى اليوتيوب".

وعن قيامها بإجراء عمليات تجميلية، قالت: "أنا صرّحت من قبل بأنّني أجريت عملية لشفاهي مع عمليات تجميل بسيطة. وعلينا أن نبقى دائماً في حالة تطور".

كما التقت "سيدتي نت" المنتج جمال سنان، الذي علّق على موضوع الإحصاءات التي صدرت مؤخّراً، فوجد أنّها تضع الأعمال اللبنانية في طليعة الأعمال المشتركة الأخرى، وقال: "لم أسمع عنها، ولكن في حال كان الأمر صحيحاً فأنا أسعد بهذا الأمر. ولكن في الخارج الأعمال العربية المشتركة يراها الكثيرون، ولا يمكن أن تبقى الدراما في نطاق ضيّق".

وبالعودة إلى أجواء الإفطار الذي بدا جامعاً، تناول فيه المدعوون الطعام، وتبادلوا الأحاديث الاجتماعية والمهنية، وسط علامات من السعادة على وجوه الحاضرين، الذين قلّما يلتقون خارج الإطار المهني طوال العام.

وكان من بين الحضور: "نادين نسيب نجيم، نادين الراسي، هالة صدقي، عمرو شريف، أنوشكا، ظافر العابدين، شيرين، رانيا يوسف، أروى جودة"، وغيرهم.