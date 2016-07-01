أحلام تتودّد إلى نوال وتقول لعادل كرم: قليلة عليك كلمة حشرة

أطلّت الفنانة أحلام في برنامج " يا هلا رمضان"، الذي يقدمه الإعلامي علي العليان. وعند سؤالها ما إذا كانت تتضايق من وصفها بـ"الطقاقة"، أجابت: "على العكس تماماً. ولكن لو كنت طقاقة شعبية، لكنت اليوم أغني من دون الرجوع إلى أخي، لأنّ هذا الأمر عاديّ جداً عند الطقاقة. هناك صورة تنشر لي في "السوشال ميديا" كان عمري فيها عشر سنوات، وأظهر فيها وأنا أحمل ميكروفون، في حين أنّ الطقاقة تضرب على الإيقاع. ولكنه أفضل لي أن أكون طقاقة على أن أكون متخرجة من الكابريهات. الأعراس، لا ينال شرف الغناء فيها إلا الفنانون الكبار والمميزون، لأننا نغني في قصور الملوك والأمراء".

وعمّا إذا كانت قد انكسرت وعاشت ألماً نفسياً بعد إيقاف برنامجها "ذا كوين، أوضحت: "طبعاً. أنا صريحة ولا أكذب، وهذا الموضوع سبّب لي أذى نفسيّاً كبيراً. وعندما يقال أحلام قدمت برنامج فيه عبودية، فإنّ هذا الأمر يسيء إليّ. أنا لديّ أولاد وأخوات وأمّ وهم يتأثرون مثلي. إذا كان الناس لا يشعرون بهذا الشيء، فإنني أريد أن أقول كما أن للناس أهل فأنا أيضاً لديّ أهل، وما حصل آذاني وآذى ناسي ومحيطي وجمهوري. وللذكرى، عندما يتكلمون في يوم من الأيام عن أحلام، فسوف يقال: أحلام التي قدمت برنامجاً كبيراً صُرف عليه ملايين وتوقف. طبعاً انا كُسرت بعد "ذا كوين"".

كما أشارت أحلام إلى أنها لا تغار من نوال، وقالت: "علاقتي بها كويسة، ولم يسدها أي توتر، وما حصل هو مجرد سوء فهم"، وتابعت: "نحن عادة لا نتواصل مع بعض، وعندما تزور نوال الدوحة أدعوها لزيارتي في بيتي. ولكنها لم توجّه ليَ ولا مرة لزيارتها في بيتها، ربما بسبب ظروفها، إذ ربما تكون خارج الكويت عندما أتواجد أنا فيها".

إلى ذلك، أشارت أحلام إلى ألا زعل بينها وبين نوال بسبب لقب فنانة الخليج الأولى، وأضافت: "أحلام هي فنانة الخليج الأولى، ونوال هي أيضاً فنانة الخليج الأولى. كلّ واحدة من هي فنانة الخليج الأولى عند جمهورها".

وعمّا إذا كانت تشعر أنها أخطات باستعمال مصطلح "حشرة " في وصف عادل كرم، أجابت أحلام: "أنا زعلانة من داوود الشريان مع أنني أحبّه كثيراً. كنت أريد أن أوجّه مصطلحاً أكبر لعادل كرم، لكن الشريان قطع الخط. كلمة حشرة قليلة عليك يا عادل كرم. وأنا عندما أجريت مداخلة هاتفية مع الشريان في حلقة عادل، لم أطلّ من أجل موضوعي مع عادل، بل بسبب إساءته إلى الخليج، للسعودية والإمارات بشكل خاص".