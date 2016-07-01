أوباما يختار مصممي مكتبته في شيكاغو

أعلنت مؤسسة أوباما التي تخطط لإنشاء مكتبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أنها اختارت شركتين معماريتين لتصميم المكتبة في ساوث سايد بشيكاغو، المقرر بناؤها بعد رحيل أوباما عن منصبه في يناير 2017.

وقال رئيس مؤسسة أوباما Martin Nesbit إن شركة " Tod Williams Billie Tsien Arch " من نيويورك ستقود فريق تصميم مركز أوباما الرئاسي، مع " Interactive Design Architects " من شيكاغو.

وأضاف Nesbit، وهو صديق قديم للرئيس باراك وباما Barack Obama، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، أنه لا توجد بعد فكرة للتصميم أو تقدير للتكلفة أو حتى موقع نهائي للمكتبة الرئاسية. واشار الى ان أوباما وزوجته السيدة الأولى ميشيل Michelle اختارا الشركتين بعد اجتماع مع 7 شركات، تم ترشيحها من قائمة شملت 144 عرضاً مبدئياً.

وتأمل المؤسسة افتتاح مركز أوباما الذي سيضم متحفاً وأرشيفاً بعد نحو 5 أعوام من مغادرته منصبه، ومن المتوقع بناء المركز إما في واشنطن بارك أو جاكسون بارك قرب الحرم الرئيسي لجامعة شيكاغو.