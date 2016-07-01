جمال عبد الحميد يحتوي أزمة رفض عدد من لاعبي الزمالك خوض المران

أنهى جمال عبد الحميد مدير الكرة بنادي الزمالك أزمة كانت قد نشبت قبل بداية مران الفريق يوم الجمعة بسبب رفض مجموعة من اللاعبين خوض التدريبات لعدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة.

ولم يحصل لاعبو الزمالك على مستحقاتهم المتأخرة ما دفع بعضهم لطلب عدم خوض المران استعدادا للقاء سموحة قبل تحقق طلباتهم.

ولكن رفض بعض اللاعبين الآخرين ذلك المطلب مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد حمودي ومحمد إبراهيم الذين قاموا بخوض المران بشكل طبيعي.

هذا الانقسام في الرأي دفع محمد حلمي المدير الفني للزمالك بالتلويح باستبعاد باقي اللاعبين من المران، ولكن في النهاية أنقذ جمال عبد الحميد الموقف.

وعقد عبد الحميد جلسة مع اللاعبين الرافضين لخوض المران وأكد لهم أن مستحقاتهم المتأخرة سيحصلون عليها بشكل كامل قبل أجازة عيد الفطر.