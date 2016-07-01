طلبة لـ في الجول: مليون و600 ألف؟ أنتظر تقديرا أفضل من الزمالك

أكد حمادة طلبة ظهير أيسر نادي الزمالك أنه "ينتظر تقديرا ماديا أفضل من الزمالك".

حمادة طلبة ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك وبدأت المفاوضات من أجل تجديد تعاقده.

وقال حمادة طلبة لـFilGoal.com: "ما يُقال بشأن استقراري على عدم التجديد للزمالك ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "أحمد يحيي وكيل أعمالي عقد جلسة مع إسماعيل يوسف مدير الكرة وتم عرض مبلغ مليون و600 ألف جنيه في الموسم".

وواصل "أرى أن هذا المبلغ قليلا وأنتظر تقديرا ماديا بشكل أفضل".

وأتم "أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت".

ولعب طلبة 25 مباراة هذا الموسم مع الزمالك في 3 بطولات. سجل هدفا ونجح في صناعة 1.