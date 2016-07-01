«ديل» تتجه للتوقف عن بيع أجهزتها التي تعمل بنظام «أندرويد»

تتجه شركة ديل، نحو ايقاف بيع أجهزة أندرويد التابعة لها مع ابتعادها عن نموذج الأجهزة التي تأتي على شكل حواسيب لوحية من أجل التركيز على أجهزة حواسيب إثنان في واحد العاملة بنظام ويندوز.

وأوقفت الشركة، تحديث خطوط إنتاج حواسيبها اللوحية العاملة بنظام أندرويد ذات العلامة التجارية Venue، إلى جانب قيامها سابقًا بإيقاف إنتاج بعض أجهزة أندرويد الأخرى.

كما أنها أوقفت مبيعات حاسوبها المُصغر بحجم الإبهام المُعتمد على نظام أندرويد والذي يُمكنه تحويل الشاشة إلى جهاز حاسب.

وأشار متحدث باسم الشركة بأن سوق الحواسيب اللوحية مُشبعة وتُعاني من تراجع في الطلب من قبل المُستهلكين، لذلك قررنا وقف خطوط إنتاج أجهزة حواسيب أندرويد اللوحية Venue.

ورغم قيام ديل بإنهاء تصنيع أجهزتها العاملة بنظام أندرويد، إلا أنها قامت بتصنيع العديد من المنتجات المُثيرة للإهتمام العاملة بنظام أندرويد.

وأضاف المتحدث باسم الشركة “أننا نشهد ارتفاعاً في شعبية أجهزة الحواسيب من فئة إثنان في واحد وذلك لأنها توفر مزيجاً من إمكانيات الحاسب المكتبي مع الحاسب اللوحي المحمول”.