محافظ دمياط يعتمد مشروع تقسيم على 5 أفدنة بالامتداد العمرانى فى رأس البر

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على اعتماد مشروع تقسيم على حوالى 5 أفدنة بالامتداد العمرانى فى رأس البر، بناءً على مطابقته للتخطيط التفصيلى المعتمد.

وكان أحد المواطنين تقدم بطلب الموافقة على الترخيص له بمشروع التخطيط العمرانى الجديد المحدد بالطلب، وأحال المحافظ دراسة طلب المواطن إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وبناءً على فحص ودراسة المشروع وافق المحافظ على اعتماد المشروع لمطابقته للمخطط العام والتفصيلى المعتمد.

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