ضبط 2.5 طن كوكايين في رومانيا

ضبطت الشرطة الرومانية 2.5 طن من الكوكايين تبلغ قيمتها 600 مليون يورو على الأقل مخبأة في حاويات موز كولومبي وصلت إلى ميناء كونستانتا على البحر الأسود في أكبر عملية ضبط مخدرات في البلاد على الإطلاق.

وبحسب رويترز فقد قالت شرطة مكافحة المافيا في بيان اليوم الجمعة إنها ضبطت 4 من ليتوانيا وكولومبي واحد في رومانيا بعد عملية دامت 6 أشهر وشارك فيها عملاء سريون وحصلت على دعم من السلطات الأمريكية.

وأضاف البيان إن مهربين حاولوا نقل الكوكايين الذي وصل من كولومبيا الأسبوع الماضي إلى شاحنات وإخفائه بين مواد بناء ونقله إلى هولندا.

وألقي القبض على رجل يحمل الجنسيتين الإسبانية والهولندية في إسبانيا على صلة بشحنة الكوكايين