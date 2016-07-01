أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 2.5 طن كوكايين في رومانيا

Google+ Print
ضبط 2.5 طن كوكايين في رومانيا ضبط 2.5 طن كوكايين في رومانيا

جانب من الكوكايين المضبوط في رومانيا – رويترز

ضبطت الشرطة الرومانية 2.5 طن من الكوكايين تبلغ قيمتها 600 مليون يورو على الأقل مخبأة في حاويات موز كولومبي وصلت إلى ميناء كونستانتا على البحر الأسود في أكبر عملية ضبط مخدرات في البلاد على الإطلاق.

وبحسب رويترز فقد قالت شرطة مكافحة المافيا في بيان اليوم الجمعة إنها ضبطت 4 من ليتوانيا وكولومبي واحد في رومانيا بعد عملية دامت 6 أشهر وشارك فيها عملاء سريون وحصلت على دعم من السلطات الأمريكية.

وأضاف البيان إن مهربين حاولوا نقل الكوكايين الذي وصل من كولومبيا الأسبوع الماضي إلى شاحنات وإخفائه بين مواد بناء ونقله إلى هولندا.

وألقي القبض على رجل يحمل الجنسيتين الإسبانية والهولندية في إسبانيا على صلة بشحنة الكوكايين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا