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المعارضة السورية تعدم طيارًا بعد سقوط طائرته قرب دمشق

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المعارضة السورية تعدم طيارًا بعد سقوط طائرته قرب دمشق المعارضة السورية تعدم طيارًا بعد سقوط طائرته قرب دمشق

أرشيفية

أعلن الجيش السوري أن مسلحي “جيش الإسلام” قتلوا الطيار السوري الذي سقطت طائرته في ريف دمشق الشرقي.

وقالت جماعة “جيش الإسلام” التي تسيطر على أراض واقعة على المشارف الشرقية والشمالية الشرقية لدمشق، إنها أسقطت طائرة حربية سورية من طراز “ميغ-23″ قرب مدينة جيرود بريف القلمون الشرقي، وأنه تم أسر قائدها، ونشرت صورًا لحطام الطائرة والطيار وكذلك قالت إنه للطيار المحتجز.

وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا” فقد أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن “المجموعات الإرهابية المسلحة أقدمت على ارتكاب جريمة نكراء تمثلت بقتل الطيار البطل الشهيد المقدم نورس حسن الذي هبط بالمظلة في منطقة يسيطر عليها إرهابيو ما يسمى جيش الإسلام بعد تعرض طائرته لخلل فني أثناء تنفيذ مهمة تدريبية”.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت سانا نسخة منه إن هذا العمل “الجبان يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى”، مؤكدة أنها “بذلت مساع حثيثة عبر لجان المصالحة للحفاظ على حياة الطيار لكن دون جدوى”.

وأضافت القيادة العامة إن هذا الأمر “يعد دليلا قاطعا على الطبيعة الإجرامية لهذه المجموعات الإرهابية ويفضح زيف ادعاءات داعميها بأنها معارضة معتدلة”.

وختمت القيادة بيانها بالتأكيد أن هذه الجريمة “لن تمر دون حساب عسير”، ووذلك بحسب البيان.

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