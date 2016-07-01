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محلل روسي: مصير «الأسد» يعرقل اتفاق موسكو وتركيا

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محلل روسي: مصير «الأسد» يعرقل اتفاق موسكو وتركيا محلل روسي: مصير «الأسد» يعرقل اتفاق موسكو وتركيا

الباحث السياسي الروسي، يفجيني سيديروف

قال الكاتب والباحث السياسي الروسي، يفجيني سيديروف، إن الحديث عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد فى أي مفاوضات يعرقلها، لافتًا إلى أن ذلك حدث فى مفاوضات جينيف والدوحة وبعض من جلسات الأمم المتحدة.

وأضاف سيديروف خلال حواره لقناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن الاتفاق حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، سيعرقل اتفاق روسيا وتركيا على العمل للتوصل لحل سياسي في سوريا.

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن بلاده وروسيا ستعملان معًا لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية، وذلك خلال اللقاء الأول الذي جمعه بنظيره الروسي منذ توتر العلاقات على خلفية على خلفية إسقاط تركيا مقاتلة روسية العام الماضي.

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