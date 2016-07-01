وفد الحكومة اليمنية فى مشاورات الكويت يؤكد استمرار الخلاف مع الحوثيين

أعلن وفد الحكومة اليمنية فى مشاورات السلام اليمنية بالكويت، أن الخلاف مع وفد المتمردين الحوثيين ما زال خلافًا جوهريًا، وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه.

وأوضح الوفد فى بيان له اليوم الجمعة، تلقى اليوم السابع نسخة منه، أنه ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أى شىء فى القضايا الرئيسية المحددة فى جدول الأعمال والأطار العام .

وأكد الوفد، أنه لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أى أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات، ومنها تلك الأفكار التى أعلنها المبعوث الخاص لليمن فى مؤتمره الصحفى فى الكويت أمس الـ30 يونيو، وتم رفضها فى حينه، كما أن بعضها لم يطرح فى الأساس أو تكون محلاً للنقاش.

وأشار وفد الحكومة إلى مشاورات السلام اليمنية بالكويت، أنه وخلال المشاورات قد ظل متمسكًا بموقفه المستند على المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى، وبما اتفق عليه فى مشاورات بيل والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا جدول الأعمال والأطار العام للمشاورات.

وأكد الوفد، أنه ثبت فى جميع الأوراق والرؤى المقدمة باسمه أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفى مقدمتها صنعاء.

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