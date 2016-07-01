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الخارجية العراقية تدين التفجير الإرهابى بمنطقة العكر الشرقى فى البحرين

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الخارجية العراقية تدين التفجير الإرهابى بمنطقة العكر الشرقى فى البحرين الخارجية العراقية تدين التفجير الإرهابى بمنطقة العكر الشرقى فى البحرين
أدانت وزارة الخارجية العراقية التفجير الإرهابى الذى وقع فى منطقة العكر الشرقى بمملكة البحرين، معبرة عن تضامنها مع شعب البحرين بوجه كل الأعمال الإرهابية التى تستهدف أمنه واستقراره.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال فى بيان صحفى حصل اليوم السابع، على نسخة منه اليوم الجمعة، رفض بلاده لأى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين فى أماكن تواجدهم، مجددة دعوتها إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة للتصدى لكافة المخططات التى تستهدف أمن شعوبها وسلامتها.


>السعودية والإمارات تدينان التفجير الإرهابى فى منطقة العكر بالبحرين

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