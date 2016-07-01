محافظ قنا: طرح كميات إضافية من السلع الاستهلاكية استعدادا لعيد الفطر

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المرافق والأجهزة الرقابية بكل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والأوقاف والمرور، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ قنا تشكيل غرف عمليات بالمحافظة والمدن التابعة لها لإستقبال اى شكاوى أو بلاغات من المواطنين خلال فترة العيد، مشددا على ضرورة التواجد الدائم لمفتشى التموين وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من تشغيلها وتوفير الخبز للمواطنين والإطمئنان على توافر اسطوانات البوتاجاز ومراقبة محطات الوقود والتأكد من توافر السلع المدعمة بالأسواق، فضلا عن متابعة أسعار اللحوم والسلع الضرورية للمواطنين وتحرير المحاضر للمخالفين .

وأضاف المحافظ انه تم تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين والطب البيطرى والصحة للمرور على الأسواق للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضه والتأكد من ذبحها داخل المجازر الحكومية والإطمئنان على صلاحية كل السلع الغذائية المعروضة بالأسواق، كما تم تشكيل حملات تستهدف محلات وأسواق بيع الأسماك للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وضبط وإعدام ما هو غير صالح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وأوضح أنه تم التنسيق مع منافذ المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع الغذائية بالجملة لتوفير كميات إضافية من الزيت والسكر والأرز والمكرونات والدواجن المذبوحة واللحوم بأنواعها المختلفة، تلبيةً لحاجات المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، كما تم التنسيق مع مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة (الدواجن – الألبان) لطرح كميات إضافية بالمنافذ الخاصة بها .

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة وفرت عددا من سيارات الإسعاف المجهزة التابعة لمرفق الإسعاف للتواجد فى أماكن التجمعات والحدائق العامة وعلى الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أية حالات طارئة، مشددا على ضرورة توفير رصيد كافى من أكياس الدم من مختلف الفصائل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام استقبال الطوارئ بالمستشفيات.

وأمر المحافظ بزيادة عدد الأطباء النوباتجيين بتلك الأقسام والتنبيه عليهم وهيئة التمريض بالتواجد الدائم داخل المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أى حالات طارئة، مضيفا أنه تم منع الإجازات والراحات لجميع العاملين بالمستشفيات المركزية بكل مدن المحافظة.

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