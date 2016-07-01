إبراهيموفيتش: انتقالي ليونايتد مثل نزال القرن بين باكياو ومايويذر

شبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد انتقاله لصفوف فريقه الجديد بنزال القرن بين الملاكمين باكياو ومايويذر العام الماضي.

مانشستر يونايتد أعلن رسميا عن ضم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وفي أول مقابلة له مع الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد قال زلاتان "قراري كان سهلا للغاية، لقد كان من الصعب أن أجعل كل شيء سهلا".

وأضاف "قارنته بنزال مايويذر وباكياو.. لقد قالوا أنه لن يحدث أبدا لكنه حدث، والآن أود أن أقول شكرا لمانشستر يونايتد وجوزيه مورينيو وفريقي لجعله ممكنا".

الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر كان قد فاز على نظيره الأندونيسي ماني باكياو في نزال سُمي بنزال القرن في مايو من العام الماضي.