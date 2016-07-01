ضبط زيت طعام وأرز مجهول المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية ،من ضبط كمية من زيت الطعام والأرز مجهولة المصدر، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تحرير 6425 مخالفة مرورية وإزالة 2129 حالة إشغال بالمنوفية
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تلقى اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية، اخطارا من الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين يفيد تحرير القضية رقم 31 أحوال مركز تلا لسنه 2016، ضد "ش . ح . ع . ا" مسئولة عن مركز تعبئة سلع غذائية بدائرة المركز، وتم ضبط 1.800 طن أرز معبأ فى أكياس زنة الواحد 1 كجرام - 8 طن سكر معبأ فى شكائر زنة الواحدة 25 كجرام - 3 طن زيت طعام معبأ فى زجاجات سعة الواحدة 1 كجرام مجهولة المصدر.
>تحرير 6425 مخالفة مرورية وإزالة 2129 حالة إشغال بالمنوفية
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