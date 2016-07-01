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ضبط زيت طعام وأرز مجهول المصدر بالمنوفية

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ضبط زيت طعام وأرز مجهول المصدر بالمنوفية ضبط زيت طعام وأرز مجهول المصدر بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية ،من ضبط كمية من زيت الطعام والأرز مجهولة المصدر، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية، اخطارا من الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين يفيد تحرير القضية رقم 31 أحوال مركز تلا لسنه 2016، ضد "ش . ح . ع . ا" مسئولة عن مركز تعبئة سلع غذائية بدائرة المركز، وتم ضبط 1.800 طن أرز معبأ فى أكياس زنة الواحد 1 كجرام - 8 طن سكر معبأ فى شكائر زنة الواحدة 25 كجرام - 3 طن زيت طعام معبأ فى زجاجات سعة الواحدة 1 كجرام مجهولة المصدر.


>تحرير 6425 مخالفة مرورية وإزالة 2129 حالة إشغال بالمنوفية
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مصر 365

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