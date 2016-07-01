أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"نيوزماكس": فيروس زيكا يتلف مخ الأطفال دون التأثير على حجم الدماغ

Google+ Print
"نيوزماكس": فيروس زيكا يتلف مخ الأطفال دون التأثير على حجم الدماغ "نيوزماكس": فيروس زيكا يتلف مخ الأطفال دون التأثير على حجم الدماغ
فى الأزمة المستمرة حول العيوب الخلقية المرتبطة بالإصابة بفيروس زيكا، ركزت المنظمات العالمية على الاهتمام بشكل كبير بالأطفال الذين يولدون برؤوس صغيرة جداً.

ومع ذلك، ذكر تقرير جديد نشر مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Newsmax Health”، أن الأطفال حديثى الولادة يمكن أن يصابوا بفيروس زيكا ويكون حجم رأسهم عادى وطبيعى لكنه يمكن أن يسبب تلف فى الدماغ.

من بين أكثر من 600 حالة إصابة بفيروس زيكا فى الأطفال الرضع البرازيليين، شارك فى الدراسة الجديدة، أكثر من 100 طفل لا يعانون من صغر حجم الرأس، وفقاً للبحث الذى نشر مؤخراً بمجلة “LANCET”.

وقالت مؤلفة الدراسة فيكتوريا سيزار ، من الجامعة الاتحادية بيلوتاس، فى البرازيل، أن التركيز ينصب على الأطفال ذى حجم الرأس الصغير، ولكن هناك أطفال لا يعانون من صغر حجم الرأس.
>وأضافت فيكتوريا أن جمجمة الطفل تنتهى تطويرها عادة خلال الأسبوع 30 من الحمل، مما يشير إلى أن عدوى زيكا فى الأطفال حديثى الولادة قد تسبب تلف فى الدماغ دون علامة منبهة تتمثل فى صغر الرأس.


>- مخاوف لزيادة الطلب على حبوب منع الحمل والإجهاض بسبب زيكا فى أمريكا الجنوبية

- إصابة النساء قبل الحمل بفيروس زيكا يعطى الحصانة والمناعة المستقبلية منه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365