"نيوزماكس": فيروس زيكا يتلف مخ الأطفال دون التأثير على حجم الدماغ

فى الأزمة المستمرة حول العيوب الخلقية المرتبطة بالإصابة بفيروس زيكا، ركزت المنظمات العالمية على الاهتمام بشكل كبير بالأطفال الذين يولدون برؤوس صغيرة جداً.

ومع ذلك، ذكر تقرير جديد نشر مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Newsmax Health”، أن الأطفال حديثى الولادة يمكن أن يصابوا بفيروس زيكا ويكون حجم رأسهم عادى وطبيعى لكنه يمكن أن يسبب تلف فى الدماغ.

من بين أكثر من 600 حالة إصابة بفيروس زيكا فى الأطفال الرضع البرازيليين، شارك فى الدراسة الجديدة، أكثر من 100 طفل لا يعانون من صغر حجم الرأس، وفقاً للبحث الذى نشر مؤخراً بمجلة “LANCET”.

وقالت مؤلفة الدراسة فيكتوريا سيزار ، من الجامعة الاتحادية بيلوتاس، فى البرازيل، أن التركيز ينصب على الأطفال ذى حجم الرأس الصغير، ولكن هناك أطفال لا يعانون من صغر حجم الرأس.

>وأضافت فيكتوريا أن جمجمة الطفل تنتهى تطويرها عادة خلال الأسبوع 30 من الحمل، مما يشير إلى أن عدوى زيكا فى الأطفال حديثى الولادة قد تسبب تلف فى الدماغ دون علامة منبهة تتمثل فى صغر الرأس.

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