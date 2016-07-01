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منظمة السياحة روسية: إعداد برامج لزيارة مصر بعد أسبوعين من استئناف الرحلات

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منظمة السياحة روسية: إعداد برامج لزيارة مصر بعد أسبوعين من استئناف الرحلات منظمة السياحة روسية: إعداد برامج لزيارة مصر بعد أسبوعين من استئناف الرحلات
أكد ديمترى جورين، نائب رئيس منظمة السياحة الروسية (أتور)، أن البرامج السياحية للمنتجعات المصرية ستكون جاهزة بعد أسبوعين فقط من استئناف الرحلات بين موسكو والقاهرة.

وأضاف جورين أن شركات السياحة الروسية سترد بسرعة كبيرة عقب استئناف الرحلات الجوية مع ، بعد الحصول على معلومات رسمية للسفر.

وفى الوقت نفسه، شدد على أن المنظمة تطلع دائما على موقف وزارة النقل الروسية ونتائج اللجنة، التى تقرر هذه المسألة خلال الأشهر الـ8 الماضية.

وأضاف أن المناخ فى مصر يسمح لك أن تأخذ قسطا من الراحة على مدار السنة، ولكن موسم الذروة هناك يبدأ فى أكتوبر.

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