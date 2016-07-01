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هجوم مطار إسطنبول يصيب أسهم شركات الطيران التركية بخسائر كبيرة

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هجوم مطار إسطنبول يصيب أسهم شركات الطيران التركية بخسائر كبيرة هجوم مطار إسطنبول يصيب أسهم شركات الطيران التركية بخسائر كبيرة
ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن أسهم شركات الطيران تراجعت عقب الهجوم الانتحارى الذى شهده مطار أتاتورك الدولى الثلاثاء الماضى، ويعد ثالث أكبر مطار فى القارة العجوز.

وتعرضت الخطوط الجوية التركية وشركة TAV للمطارات لخسائر تجاوزت 3 % فى أول تداول للأسهم عقب الهجوم.

كما يحذر المحللون من أن تبعد المخاطر الجيوسياسية المتزايدة إسطنبول عن كونها مركز الطيران الدولى، حيث تعرضت شركة TAV للمطارات لخسائر بلغت 5.26%، بينما انخفضت أسهم الخطوط الجوية التركية بنسبة 1.34% . أما طيران بيجاسوس فتعرض لخسارة بنحو 0.5 فى المئة، فى حين بلغت خسائر شركة شلبى للخدمات الجوية حوالى 1.98 فى المئة.

وأوضح المحللون أن الخطوط الجوية التركية هى أكثر المتضررين من الأجواء الصادرة عن الهجمات، نظرا لبلوع سعتها نحو 63 فى المئة بينما يمتلك طيران بيجاسوس 12 فى المئة من هذه النسبة، أما طيران سان إكسبرس فيمتلك 4.5 فى المئة.

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