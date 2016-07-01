الصليب الاحمر يدعو السلطات اللبنانية للكشف مصير مفقودى الحرب الاهلية

اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، اليوم الجمعة، انها باشرت جمع عينات من الحمض الريبى النووى من اقارب مفقودين، املا فى ان يساعد هذا الامر فى كشف هويات الاف المفقودين خلال الحرب الاهلية اللبنانية، كما دعت السلطات الى التحرك لكشف مصير المفقودين.

وكانت الحرب الاهلية فى لبنان اندلعت فى ابريل 1975 وانتهت عام 1990 واوقعت رسميا اكثر من 150 الف قتيل ونحو 17 الف مفقود بينهم العشرات الذين من المحتمل ان يكونوا فى سوريا.

وقال رئيس اللجنة فى لبنان فابريزيو كاربونى فى مؤتمر صحافى اعلن خلاله بدء اخذ عينات من لعاب اقارب المفقودين ان "الاحداث جرت قبل اكثر من اربعين عاما ولا نزال حتى اليوم نتساءل كيف يمكن ان نعطى اجوبة لأهالى المفقودين عن مصير اقاربهم.

وأضاف امام نحو عشرة اشخاص من اهالى المفقودين الذين لم يتمكن بعضهم من حبس دموعه "نعرف ان هناك مقابر موزعة فى كافة انحاء البلاد. وفى مرحلة ما لا بد من مقارنة الحمض الريبى النووى للبقايا البشرية مع الحمض الريبى النووى للعائلات.

وكانت الحكومة اللبنانية اعلنت عام 2000 وجود مقابر جماعية فى بيروت الا انها لم تتخذ خطوة لكشف هويات اصحاب هذه الجثث.

وقال كاربونى ان بضع مئات من افراد العائلات اعطوا حتى الان عينات من لعابهم منذ مطلع يونيو الحالى، معتبرا ان العدد الاجمالى لعائلات المفقودين يصل اليوم الى نحو اربعة الاف.