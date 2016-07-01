أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الصليب الاحمر يدعو السلطات اللبنانية للكشف مصير مفقودى الحرب الاهلية

Google+ Print
الصليب الاحمر يدعو السلطات اللبنانية للكشف مصير مفقودى الحرب الاهلية الصليب الاحمر يدعو السلطات اللبنانية للكشف مصير مفقودى الحرب الاهلية
اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، اليوم الجمعة، انها باشرت جمع عينات من الحمض الريبى النووى من اقارب مفقودين، املا فى ان يساعد هذا الامر فى كشف هويات الاف المفقودين خلال الحرب الاهلية اللبنانية، كما دعت السلطات الى التحرك لكشف مصير المفقودين.

وكانت الحرب الاهلية فى لبنان اندلعت فى ابريل 1975 وانتهت عام 1990 واوقعت رسميا اكثر من 150 الف قتيل ونحو 17 الف مفقود بينهم العشرات الذين من المحتمل ان يكونوا فى سوريا.

وقال رئيس اللجنة فى لبنان فابريزيو كاربونى فى مؤتمر صحافى اعلن خلاله بدء اخذ عينات من لعاب اقارب المفقودين ان "الاحداث جرت قبل اكثر من اربعين عاما ولا نزال حتى اليوم نتساءل كيف يمكن ان نعطى اجوبة لأهالى المفقودين عن مصير اقاربهم.

وأضاف امام نحو عشرة اشخاص من اهالى المفقودين الذين لم يتمكن بعضهم من حبس دموعه "نعرف ان هناك مقابر موزعة فى كافة انحاء البلاد. وفى مرحلة ما لا بد من مقارنة الحمض الريبى النووى للبقايا البشرية مع الحمض الريبى النووى للعائلات.

وكانت اللبنانية اعلنت عام 2000 وجود مقابر جماعية فى بيروت الا انها لم تتخذ خطوة لكشف هويات اصحاب هذه الجثث.

وقال كاربونى ان بضع مئات من افراد العائلات اعطوا حتى الان عينات من لعابهم منذ مطلع يونيو الحالى، معتبرا ان العدد الاجمالى لعائلات المفقودين يصل اليوم الى نحو اربعة الاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود