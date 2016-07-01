رسميا – قبل مواجهة الأهلي.. الوداد المغربي يتمم صفقة شيكاتارا

أعلن الوداد المغربي عن ضم المهاجم النيجيري شيسوم شيكاتارا لاعب أبيا ووريورز ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة مع الفريق.

وينتظر الوداد مواجهتين قويتين مع الأهلي المصري في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا التي يتصدرها الفريق المغربي بست نقاط من انتصارين في أول جولتين.

وكانت أزمة قد شهدتها الصفقة التي أبرمها الوداد مسبقا بسبب عدم حصول النادي النيجيري على مقابل انتقال اللاعب ليتم إلغائها حتى يحصل أبيا ووريورز على ثمن بيع مهاجمه.

وأعلن الوداد عبر موقعه الرسمي عن استكمال صفقة شيكاتارا الذي وصلت بطاقته الدولية للفريق المغربي وإرسال مقابل الصفقة لناديه النيجيري.

ويحق للوداد قيد اللاعب إفريقيا إذ أن القيد الإفريقي يبدأ مع مطلع شهر يوليو الجاري وحتى يوم الخامس من أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن شيكاتارا كان قد ارتبط بالانتقال للزمالك لكن الأبيض تراجع على الرغم من تألقه مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا للمحليين هذا العام في رواندا.