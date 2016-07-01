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الكردي لـ في الجول: سأخوض انتخابات الجبلاية مع أبوريدة ' الثعلب وجمعة في القائمة '

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الكردي لـ في الجول: سأخوض انتخابات الجبلاية مع أبوريدة ' الثعلب وجمعة في القائمة ' الكردي لـ في الجول: سأخوض انتخابات الجبلاية مع أبوريدة ' الثعلب وجمعة في القائمة '

أكد كرم الكردي عضو اتحاد الكرة ورئيس نادي الأوليمبي الأسبق أنه سيترشح لانتخابات الجبلاية ضمن قائمة هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للفيفا.

وأعلن أبو ريدة عن ترشحه لانتخابات اتحاد الجاري هذا العام بعد استقالة المجلس السابق برئاسة جمال علام.

وقال الكردي لـFilGoal.com "سأخوض الانتخابات في قائمة أبو ريدة التي تم الاستقرار عليها باستثناء عضو واحد من منطقة الصعيد سيتم ترشيحه من قبل الأندية هناك".

وأضاف "القائمة ستكون أبو ريدة رئيسا وأحمد شوبير نائبا والأعضاء هم حازم إمام ووائل جمعة وحسن فريد وحسن مجاهد وحازم الهواري وسحر الهواري وكرم الكردي وسيف زاهر بالإضافة لممثل الصعيد".

جدير بالذكر أن هاني أبو ريدة قد أكد في وقت سابق أنه طلب من حازم إمام الدخول في الانتخابات ضمن قائمته.

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