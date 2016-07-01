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سفينة «ليدي ليلى» التركية تبحر بمساعدات لقطاع غزة

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سفينة «ليدي ليلى» التركية تبحر بمساعدات لقطاع غزة سفينة «ليدي ليلى» التركية تبحر بمساعدات لقطاع غزة

سفينة تركية تحمل مساعدات لغزة (أرشيفية)

غادرت سفينة المساعدات التركية “ليدي ليلى” اليوم الجمعة، ميناء مرسين جنوبي البلاد، لتقديم مساعدات إلى سكان قطاع غزة.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية “أناضول”، ومن المنتظر أن تصل السفينة المحملة بمواد غذائية وملابس ولعب أطفال إلى ميناء اشدود الإسرائيلي، بعد غد الأحد، وبعد خضوعها لفحص أمني إجباري في إسرائيل، سيتم توزيع المساعدات في غزة يومي الإثنين والثلاثاء، أي قبل إجازة عيد الفطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي إرسال حكومة أنقرة لسفينة المساعدات إلى قطاع غزة بعد اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل.

ووفقاً لوكالة “اناضول”، فإن السفينة تحمل 11 طناً من المساعدات العينية، وقبل انطلاق رحلتها من ميناء ميرسين، قال نائب رئيس الوزراء التركي، فيزي كايناك، إن “السفينة تحمل إلى جانب هذه المساعدات حب شعبنا لأشقائنا الفلسطينيين، فهذه السفينة تحمل في الحقيقة قلوبنا إلى غزة”.

كان ممثلون عن الإسرائيلية والحكومة التركية وقعوا يوم الثلاثاء الماضي، على اتفاق المصالحة الذي أنهى 6 أعوام من القطيعة بين البلدين.

وعلى الرغم من عدم تلبية إسرائيل لمطلب تركيا برفع الحصار عن قطاع غزة، إلا أن الاتفاق يسمح بوصول شحنات المساعدة التركية إلى القطاع المحاصر عن طريق ميناء اشدود الإسرائيلي.

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