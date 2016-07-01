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البيت الأبيض: لا علاقة لـ «أوباما» بالتحقيق مع كلينتون

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البيت الأبيض: لا علاقة لـ «أوباما» بالتحقيق مع كلينتون البيت الأبيض: لا علاقة لـ «أوباما» بالتحقيق مع كلينتون

جوش إرنست

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، اليوم الجمعة، إن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية في استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون للبريد الإلكتروني، يجري بشكل مستقل تمامًا عن البيت الأبيض والرئيس باراك أوباما.

وأوضح إرنست في إفادة صحفية يومية، إن أوباما والبيت الأبيض ليس لهما “أي علاقة على الإطلاق” بالقرار الذي أعلنته وزيرة العدل لوريتا لينش، والخاص بأنها ستقبل بما خلصت إليه وزارة العدل في هذا التحقيق.

يذكر أن تقرير رسمي نشر قال فيه المفتش العام المستقل التابع لوزارة الخارجية إنه وجد نقاط ضعف منهجية تتعلق بالسجلات الإلكترونية والاتصالات في مكتب كلينتون عندما كانت تتولى حقيبة الخارجية.

 

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