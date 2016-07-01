أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا – ' حان وقت زلاتان ' .. مانشستر يونايتد يعلن ضم إبراهيموفيتش

Google+ Print
رسميا – ' حان وقت زلاتان ' .. مانشستر يونايتد يعلن ضم إبراهيموفيتش رسميا – ' حان وقت زلاتان ' .. مانشستر يونايتد يعلن ضم إبراهيموفيتش

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن ضم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان السابق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي.

زلاتان كشف بالأمس الخميس أن وجهته المقبلة ستكون مانشستر يونايتد الإنجليزي ليعود للعمل من جديد مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر.

وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي عن انضمام زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف الفريق دون الإعلان عن باقي تفاصيل الصفقة.

وقال زلاتان في أول تصريحاته عقب توقيع العقود "أنا بالطبع سعيد بالانضمام إلى مانشستر يونايتد وأتطلع للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "لا يمكنني أيضا الانتظار حتى أعمل مع جوزيه مورينيو من جديد، هو مدرب رائع وأنا جاهز لهذا التحدي المثير".

وتابع "لقد استمتعت بمسيرتي جدا حتى الآن ولدي ذكريات رائعة، وأنا جاهز الآن لصناعة المزيد من الذكريات في إنجلترا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع