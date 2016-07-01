رسميا – ' حان وقت زلاتان ' .. مانشستر يونايتد يعلن ضم إبراهيموفيتش

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن ضم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان السابق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي.

زلاتان كشف بالأمس الخميس أن وجهته المقبلة ستكون مانشستر يونايتد الإنجليزي ليعود للعمل من جديد مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر.

وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي عن انضمام زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف الفريق دون الإعلان عن باقي تفاصيل الصفقة.

وقال زلاتان في أول تصريحاته عقب توقيع العقود "أنا بالطبع سعيد بالانضمام إلى مانشستر يونايتد وأتطلع للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "لا يمكنني أيضا الانتظار حتى أعمل مع جوزيه مورينيو من جديد، هو مدرب رائع وأنا جاهز لهذا التحدي المثير".

وتابع "لقد استمتعت بمسيرتي جدا حتى الآن ولدي ذكريات رائعة، وأنا جاهز الآن لصناعة المزيد من الذكريات في إنجلترا".