إشباع الجسم بالمياه فترة بعد الإفطار يحمى من العطش فى نهار رمضان

تغيب عن مجتمعنا ثقافة شرب المياه بكثرة وهو ما يؤثر على الصحة بالسلب ويزيد فرص الإصابة بالأمراض، ومع اقتراب شهر رمضان على الانتهاء يبقى السؤال : لماذا نشعر بالعطش طوال فترة الصيام؟

يجب على السؤال الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قائلا: "تكاد تنعدم ثقافة شرب المياه بصورة صحيحة فى مجتمعنا وهو ما يجعلنا نعانى من مشكلة العطش فى نهار رمضان حتى الآن، حيث يقوم البعض بتناول المياه مرة واحدة إما بعد المغرب مباشرة أو قبل الفجر وهذا خطأ كبير لأن سرعان ما يفقد الجسم هذه المياه ولا يستفاد منها الجسم".

وأضاف: "من الأفضل تناول المياه مياه تدريجيا حتى تقوم بعملها حيث تعمل المياه على حماية جهاز المناعة، التخلص من البلغم والإفرازات المخاطية، التمثيل الغذائى وسهولة الهضم والامتصاص، إخراج السموم من الجسم، تساعد الدم على القيام بوظائفه، وغيرها من الوظائف الأخرى".

وأشار الدكتور "مجدى بدران" إلى ان ارتفاع درجة الحرارة والعرق فى الصيف يزيد حالات الجفاف، حيث يفقد الجسم للماء بالإضافة إلى فقدان الأملاح المعدنية الهامة مثل البوتاسيوم، الصوديوم، مما يؤثر على وظائف الجسم خاصة الكليتين والدماغ والقلب، والأطفال وكبار السن أكثر عرضه للجفاف بسبب عدم تناولهم كميات المياه المطلوبة لأجسامهم.

ويكمن الحل لمشكلة الجفاف فى تناول ما لا يقل عن 8 أكواب مياه تدريجيا فى اليوم بعد الإفطار بالإضافة إلى الخضروات والفواكة التى تحافظ على كمية السوائل فى الجسم.

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