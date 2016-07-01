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ننشر صور كهف سرى لمجموعات إرهابية اكتشفته قوات الأمن بسيناء

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كشفت مديرية أمن شمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها جانبا من صور الكهف السرى للمجموعات الإرهابية الذى تم ضبطه فى منطقة جبلية بوسط سيناء.

ويضم الكهف كميات من المتفجرات وأداوت المعيشة لعناصر إرهابية داخل كهف بمنطقة جبلية بوسط سيناء.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها، أنه تم مداهمة أحد الكهوف الصخرية بمنطقة وادى ترعة الصنك "نِخل" بوسط سيناء، وضبط بداخله 6 عبوات أسطوانية الشكل كبيرة الحجم مجهزة ومعدة للتفجير، 5 دوائر كهربائية، 100 مفجر، 4 راية سوداء تحمل عبارة ولاية سيناء.

كما تم ضبط وحدة طاقة شمسية، وبطارية 70 أمبير، كابل كهرباء ، هيلتى كهربائى، وجربندينة، أدوات إعاشة عبارة عن " دقيق – جراكن مياه – بطاطين – أدوات مطبخ ، كتاب لأحد مشايخ الدعوة".

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الكهف الذى تم ضبطه

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الكهف الذى تم ضبطه


>ضبط كميات من المتفجرات وأدوات معيشة لعناصر ارهابية بأحد كهوف وسط سيناء

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مصر 365