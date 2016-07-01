بالصور.. الاستعدادت النهائية لأكبر إفطار جماعى على ضفاف النيل بكفر الشيخ

بدأ العشرات من شباب وفتيات مطوبس إضافة لشباب وفتيات فوة الإعداد لأكبر إفطار جماعى تشهده محافظة كفر الشيخ، على ضفاف نهر النيل بمطوبس وقناطر أدفينا بطول 1200 متر على جانبى قناطر أدفينا.

ومن المتوقع حضور أكثر من 2500 من أهالى مدينة وقرى مطوبس، إضافة للمنظمين الذين يتعدى عددهم العشرات من الفرق المتطوعة، منهم "روح المبادرة" و "عصبة الخير" و"فاعل خير " و"صحبة الخير" وفريق ألوان فوة.

وقال حاتم فليفل منسق فريق روح المبادرة، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن قناطر إدفينا وشاطئ نهر النيل بكفر الشيخ يشهد تلاحما كبيرا بين المعدين للإفطار الجماعى الأول، وتم وضع التربيزات والكراسى على كوبرى وقناطر إدفينا بطول يتعدى 600 متر بكل جانب من جوانب القناطر والكوبرى.

وأضاف فليفل، أنه طرح فكرة الدعوة لإفطار جماعى، لخلق حالة من الود والمحبة، والإحساس بالترابط بين أهالى مطوبس، وليتواجد الجميع فى جو أسرى عائلى يجمع الجميع لا يميز بين أحد، ورسم صورة إيجابية مشرقة عن مطوبس وشبابها وأهلها، ونسلط الضوء على مدينة مطوبس وإطلالتها الساحرة على النيل وقناطر إدفينا .

وتابع فليفل، أن الفكرة لاقت استحسان شباب وقيادات مطوبس، وتم اختيار كوبرى قناطر إدفينا، وضفاف نهر النيل لتنفيذ الفعالية عليه لموقعه الرائع وشبيهة بمائدة كورنيش إسكندرية، مؤكداً أن عدد من موظفى مجلس مدينة مطوبس رحبوا بالفكرة، واستجابوا للمساهمة معنا فى تنظيم الإفطار الجماعى، منهم نسرين النحاس نائب رئيس مجلس المدينة لشؤون الأسرة والسكان، والتى تولت رئاسة لجنة المتطوعات لتنظيم الإفطار الجماعى الأول لأهل مطوبس، و سليم أبو شريف نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، وعضو فريق التنظيم للفعالية، وتولى دكتور حاتم عمر أبو جندية لجنة الشباب المنظم للفعالية لخبرته فى إدارة فعاليات تطوعية بالإسكندرية.



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أطول مائدة افطار بمحافظات الدلتا بمطوبس كفر الشيخ



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الإعداد للإفطار الجماعي على قناطر ادفينا بطول 1200 متر على جانبي القناطر



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الكراسي والطرابيزات على قناطر ادفينا الكوبري المار بين محافظتي الببحيرة وكفر الشيخ



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بدء الإستعداد للإفطار الجماعي



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الشباب والفتيات يعدون للإفطار الجماعي



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جانب من التجهيزات للإفطار الجماعي بمطوبس



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الشباب حملون الكراسي الفتيات تعد المائدة



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لحظة الغروب بقناطر ادفينا بمطوبس



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المنظمين بقناطر ادفينا



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قناطر ادفينا شاهدة على العغمل الجماعي للإعداد للإفطار الجماعي



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نصب الافتات البابات بقناطر ادفينا



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فريق الوان فوه يشارك الفرق المتطعة بمطوبس



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جانب من التحضيرات

بالصور..الاستعداد لأكبر إفطار جماعى بكفر الشيخ على ضفاف النيل وأدفينا بمطوبس