أخبار فلسطين اليوم.. الجيش الإسرائيلى يغلق مدينة الخليل والمنطقة الحيطة بها

ركزت اخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير ،منها إعلان الجيش الإسرائيلى اليوم الجمعة أنه فرض إغلاقا كاملا على مدينة الخليل والمنطقة المحيطة بها، إثر سلسلة هجمات وقعت فى هذه المنطقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر إنه سيتم أيضا نشر كتيبتى مشاة تضم مئات الجنود حول هذه المدينة وهو الإجراء الأكبر على الأرض منذ عام 2014، وكان إسرائيليان قتلا فى هجومين منذ الخميس فى هذه المنطقة.

ومن أخبار فلسطين اليوم، ينظم الإيرانيون مسيرات مناهضة لإسرائيل فى جميع أنحاء البلاد، إذ يندد المتظاهرون بالاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية ويهتفون "الموت لإسرائيل".

يشارك عشرات الآلاف من الناس فى مسيرات بالعاصمة طهران، كجزء من مسيرات يوم القدس التى تقام كل عام فى يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، ودهس بعض المتظاهرين العلم الإسرائيلى وهتفوا أيضا "تسقط الولايات المتحدة".

وأشارت تقارير وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسيرات مماثلة تجرى فى جميع أنحاء البلاد، لا تعترف إيران بدولة إسرائيل وتحتفل بيوم القدس سنويا منذ بداية الثورة الإسلامية عام 1979، وتقول إيران إن اليوم هو فرصة للتعبير عن دعم البلاد للشعب الفلسطينى والتأكيد على أهمية القدس بالنسبة للمسلمين.

أخبار فلسطين..الإيرانيون ينظمون مسيرات سنوية معادية لإسرائيل فى يوم القدس