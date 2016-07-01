إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا الغردقة

أصيب اليوم الجمعة 4 أشخاص، جراء انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم 49806 قنا طريق سفاجا الغردقه تحديدا بدوران كريازى.

أسفر الحادث عن إصابة كل من جمال رشوان محمد 51 سنة فى قنا، وجرح قطعى بالأذن اليمنى، ومحمد حسين محمدين 55 سنة قنا، كدمات بالركبة اليمنى، وجمعة السيد محمدين 54 سنة قنا، كدمات بالكتف الأيمن والظهر، وتم نقلهم جميعا لمستشفى سفاجا المركزى.

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