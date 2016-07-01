عريقات: تقرير الرباعية الدولية لم يرق لمستوى توقعات الشعب الفلسطينى

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات اليوم، أن تقرير الرباعية لم يرق إلى مستوى التوقعات، مشيراً إلى أن الرد الرسمى سيصدر خلال اليومين القادمين بعد مداولات ومتابعات ستجريها كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال: إن القراءة الأولى لتقرير اللجنة الرباعية لا يلبى توقعاتنا كشعب يعيش تحت الاحتلال العسكرى الاستعمارى، وللأسف فقد ساوى التقرير بين القوة المحتلة وشعب تحت الاحتلال. ومن الواضح، أن بعض أطراف المجتمع الدولى تصر على تجنب المسئوليات القانونية والأخلاقية لتنفيذ القانون والاتفاقيات الدولية، لحماية الشعب الفلسطينى وضمان تحقيق حقنا فى تقرير المصير".

وشدد عريقات، أن استئناف أى عملية تفاوضية ذات جدوى يتطلب تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، والالتزام بالشرعية الدولية ومرجعيات السلام ضمن سقف زمنى محدد، بما فى ذلك وقف الاستيطان بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى وخاصة أسرى ما قبل أوسلو".

وأضاف: "إن هدفنا يكمن فى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنجاز حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف والمعترف بها دوليا".

ودعا عريقات المجتمع الدولى إلى دعم مبادرة السلام الفرنسية لعقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، ودعم مبادرة السلام العربية.

بعد تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع.. الرباعية الدولية تصيغ تقريرا ينتقد إسرائيل