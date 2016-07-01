تونس: الإيفاء بكل مستحقات شهداء ومصابى الثورة

قالت رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية فى تونس ماجدولين الشارنى، إن لجنة شهداء الثورة ومصابيها، برئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القائمة النهائية للشهداء والجرحى، لافتة إلى أن الإحصائيات تفيد مبدئيا بأن هناك نحو 319 شهيدا و3729 مصابا، أوفت الدولة بمستحقاتهم.

وأوضحت الشارنى -فى مؤتمر صحفى عقدته بمقر الحكومة التونسية، أنه تم الإيفاء بكل ما يتعلق بالاستحقاقات التى أقرتها الدولة للجرحى وأسر الشهداء حسب النصوص القانونية، والتى من بينها صرف تعويض مالى بقيمة 40 ألف دينار لذوى الشهيد وتوظيف فرد من عائلته مع منحه الحق فى مجانية التنقل والعلاج.

وفيما يخص الجرحى، أشارت الشارنى إلى أن الدولة صرفت تعويضات بقيمة 6 آلاف دينار مع توفير وظيفة للمصاب ومنحه الحق فى مجانية التنقل والعلاج.