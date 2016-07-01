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سفير الخرطوم بالقاهرة فى حفل إفطار مع أبناء الجالية السودانية

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سفير الخرطوم بالقاهرة فى حفل إفطار مع أبناء الجالية السودانية سفير الخرطوم بالقاهرة فى حفل إفطار مع أبناء الجالية السودانية
أقام السفير السودانى بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم ومندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، مأدبة إفطار أمس الخميس حضرها عدد كبير من أبناء الجالية السودانية من الرياضيين والإعلاميين والفنانين وروؤساء الدور والجمعيات والمنظمات والاتحادات السودانية، يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى للجالية الدكتور حسين عثمان، وأعضاء مجلسه، كذلك كل السودانيين العاملين بالمنظمات الدولية والإقليمية بالقاهرة.

ووفقا لبيان أصدرته السفارة السودانية، حضر الحفل إبراهيم البحارى رئيس مجلس الجاليات السودانية بالخارج، والسكرتير الصحفى السابق لرئيس الجمهورية الأستاذ محجوب فضل، والكاتبة بثينة خضر مكى، والسفير جلال عتبانى، وعدد من الإعلاميين الرياضيين وأعضاء عدد من شركات الطيران السودانية العاملة بالقاهرة، ومن السفارة القنصل عبدالحميد بشرى، والمستشار الإعلامى محمد عبد الله جبارة، والمدراء الإداريين أزهرى أحمد ورفعت محجوب.

وهنأ السفير خلال كلمته كل أبناء الجالية بمناسبة الشهر المبارك، سائلا الله العلى القدير أن يتقبل صيامهم وقيامهم، وأشاد السفير بالجالية ومجاهداتها، ومع بشريات عيد الفطر المبارك تمنى لهم عيدا سعيدا وللسودان الرفعة والنهضة والنماء والرخاء.

تخلل الحفل بعض المدائح النبوبية التى قدمها المادحان أحمد الطيب ومصدق أحمد، ومشاركات غنائية للفنان القلع عبد الحفيظ والفنانة جواهر.


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