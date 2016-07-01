مسئول امريكى: فرص حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تتراجع

قال مسئول امريكى رفيع المستوى، اليوم الجمعة، انه اذا لم يغير قادة اسرائيل والفلسطينيون سياساتهم، فسيقضون على اخر امل بالسلام القائم على حل الدولتين.

وأضاف المسئول فى وزارة الخارجية رافضا ذكر اسمه رغم ان قادة الطرفين يؤكدون دعمهم لحل الدولتين، فان هذا الاحتمال سيصبح بعيد المنال اكثر فأكثر فى حال مضوا قدما بما يقومون به حاليا.

وتابع ان نشر تقرير اللجنة الرباعية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى وروسيا والأمم المتحدة حول عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين والمتوقفة منذ ابريل 2014، يشكل فرصة لإعادة اطلاقها.

ويحض التقرير المكون من ثمانى صفحات الفلسطينيين على وقف الحض على العنف وإسرائيل على وقف الاستيطان.

وأكد المسئول الاميركى نحن قلقون جدا لأنه بدون تغييرات مهمة، فان حلا بدولة واحدة قد يصبح حقيقة، وهذا لا يفيد ايا من الجانبين.

وقال ما نركز عليه الان هو الى اين نمضى من هنا، هدفنا الرئيسى ليس القاء اللوم على اى طرف، انما ايجاد وسائل للتحرك نحو الهدف الذى يضعه الجميع نصب اعينهم، حل الدولتين عن طريق التفاوض،اى اسرائيل ودولة فلسطينية تتعايشان سلميا.

وحذر المسئول من انه لا يمكننا بكل بساطة الاستمرار فى المسار المتبع حاليا.