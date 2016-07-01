5 استعمالات للمناديل المعطّرة

تفيد مناديل الأطفال المعطّرة في استعمالات عدّة قد لا تخطر ببالك، خصوصاً في أعمال التنظيف والتدبير:

- امسحي الأحذية المصنوعة من الجلد بالمناديل المعطّرة؛ فهي تساعد على تنظيفها من الأوساخ والغبار وتزيد من لمعانها.

- افركي مكان بقع صبغة الشعر بالمناديل المعطّرة، حتى تختفي تماماً.

- امسحي بها الأثاث الخشب لإزالة الغبار عنه، كما أوراق النباتات الصناعية لإعادة لمعانها.

- افركي آثار أقلام الحبر عن الجدران بهذه المناديل، ممّا يساعد على إزالتها بسهولة.

- نظّفي شاشة الهاتف المحمول بالمناديل المعطّرة من الغبار، بعد إطفاء الشاشة.