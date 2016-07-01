بالصور.. محافظ أسيوط يلتقى المواطنين للاستماع لمطالبهم وحل مشاكلهم

أكد ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أن حلم أهالى المحافظة بالقضاء على مشكلة الإسكان أوشك أن يتحقق، بعد الانتهاء من طريق محور تنمية الهضبة الغربية، والذى يبلغ طوله 22 كيلو مترا، وبتكلفة 300 مليون جنيه، والذى يوفر مساحات على جانبيه تعادل 11 مرة ضعف مساحة مدينة أسيوط الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه بمواطنى حى غرب مدينة أسيوط بحضور العديد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات الخدمية بأسيوط.

وقال المحافظ، إنه سيتم إنشاء 3 تجمعات سكنية على مساحة 11 ألف فدان، وجار تنفيذ المخططات العمرانية للتجمع الأول وطرحه للمواطنين خلال شهرين، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال زيارته لأسيوط، والذى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الهضبة، وتوفير كافة الاعتمادات المالية له، محذراً المواطنين من التعامل مع أى شخص حول أراضى مشروع الهضبة الغربية إلا من خلال المحافظة.

كما استمع المحافظ إلى مشاكل المواطنين ومطالبهم ووعد بدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتى تمثلت فى تنمية أسيوط وأعمال الرصف والنظافة والخدمات العامة.

وأصدر الدسوقى تعليماته -خلال اللقاء- لمسئولى المرور بضرورة تعظيم الخدمات المرورية، وتكثيف الحملات بالشوارع، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، للقضاء علي الازدحام المرورى وضبط تعريفة الركوب، لافتاً إلى سعى المحافظة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لعمل منظومة جديدة للنقل العام خلال الفترة القادمة على مستوى المدينة والمراكز.

كما طالب المواطنين بالتعاون الفعال مع الأجهزة التنفيذية من أجل إزالة جميع الإشغالات، وخاصة فى الأسواق القديمة مثل منطقة القيسارية وشارع بورسعيد، وإزلة المخاطر القائمة، حيث تعوق سيارات الخدمات من الدخول للمنطقة فى حال حدوث حرائق لا قدر الله، مؤكداً أنه لا تهاون فى إزالة الإشغالات وعدم السماح بها مطلقاً، خاصة وأن المحافظة تقوم حالياً بإنشاء العديد من الأسواق الحضارية للباعة الجائلين، ومنها سوق نزلة عبد اللاه وسوق الوليدية الجديدة.

ورداً على أحد المواطنين عن تعطل بعض مشروعات الصرف الصحى ببعض المراكز، قال المحافظ إن ملف مياه الشرب والصرف الصحى يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الحالية، وإنه يتم دورياً المرور على المشروعات الجارى تنفيذها بالمراكز، وتذليل العقبات التى تواجهها ووضع حلول لها، وتم خلال الفترة الأخيرة عمل تقرير كامل مصور عن وضع مشروعات الصرف ومياه الشرب بالمحافظة، وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

كما تطرق محافظ أسيوط لمشكلة سوء توزيع الأطباء وأطقم التمريض على المستشفيات، خاصة بمدينة أسيوط التى تعانى من عجز فى أطقم التمريض، على عكس المراكز التى تكتظ بها ووعد وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء – الحاضرين للقاء - بحل المشكلة وتم بالفعل اعادة توزيع الاطباء وجاري حل مشكلة التمريض ورصد الوحدات التي بها زيادة واعادة توزيعهم كما يجري توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المستشفيات استهلاك السنة بالكامل لتجنب العجز.

وطالب المحافظ الشباب الحاضرين بالعمل واستغلال طاقتهم ليصبحوا منتجين، وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، والبحث عن العمل الحر والاستفادة من المبادرات التى تقدمها الدولة لتشغيل الشباب فى مبادرة "مشروعك"، أو مبادرات "صندوق تحيا مصر" بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.



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محافظ أسيوط يناقش المواطنين فى مشاكلهم



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محافظ أسيوط يستمع لشكاوى المواطنين



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الأهالى يستمعون لردود المحافظ على مشاكلهم



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أحد المواطنين يعرض بعض المشكلات



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أئمة الأوقاف مع المحافظ



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أحد المواطنين يرحب بوجود المحافظ

وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد السلام بأبنوب

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