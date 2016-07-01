محافظ الوادي الجديد يشهد حفل ليلة القدر ويكرم 3 من حفظة القرآن

مراسل «ONA»:

> يشهد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، اليوم الجمعة، احتفالية ليلة القدر بمقر المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة ويكرم 3 من حفظة القران الكريم.

أوضح وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، الشيخ صلاح فودة، أن الاحتفالية تقام عقب صلاة التروايح، متضمنة كلمات لرجال الوعظ ،والأوقاف، والأزهر عن فضل ليلة القدر وأمسية دينية.

وأضاف صلاح،في تصريح صحفي، أنه سيتم خلال الحفل تكريم 3 من حفظة القران الكريم هم: ” محمود أيمن صالح “، ” محمد أحمد طه ” ، محمد خالد محمد أدم” .

وأشار إلى أنه تم تخصيص 56 ساحة خلاء لصلاة العيد إحياءًا لسنة الرسول ” ص “, منها 13 بمركز الخارجة و 28 بالداخلة ، 6 بمركز باريس ، 5 بمركز الفرافرة ، و 4 بمركز بلاط .