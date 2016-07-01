أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل ليلة القدر ويكرم 3 من حفظة القرآن

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد يشهد حفل ليلة القدر ويكرم 3 من حفظة القرآن محافظ الوادي الجديد يشهد حفل ليلة القدر ويكرم 3 من حفظة القرآن

محمود عشماوي

مراسل «ONA»:
> يشهد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، اليوم الجمعة، احتفالية ليلة القدر بمقر المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة ويكرم 3 من حفظة القران الكريم.

أوضح وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، الشيخ صلاح فودة، أن الاحتفالية تقام عقب صلاة التروايح، متضمنة كلمات لرجال الوعظ ،والأوقاف، والأزهر عن فضل ليلة القدر وأمسية دينية.

وأضاف صلاح،في تصريح صحفي، أنه سيتم خلال الحفل تكريم 3 من حفظة القران الكريم هم: ” محمود أيمن صالح “، ” محمد أحمد طه ” ، محمد خالد محمد أدم” .

وأشار إلى أنه تم تخصيص 56 ساحة خلاء لصلاة العيد إحياءًا لسنة الرسول ” ص “, منها 13 بمركز الخارجة و 28 بالداخلة ، 6 بمركز باريس ، 5 بمركز الفرافرة ، و 4 بمركز بلاط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا