خبر في الجول – الزمالك يتحرك لحل أزمة الشناوي

يدرس الزمالك طريقة حل أزمة مستحقات أحمد الشناوي حارس الفريق القديمة والخاصة بموسم الإعارة الذي قضاه في عهد مجلس الإدارة الأسبق برئاسة ممدوح عباس.

الشناوي انضم للزمالك في موسم 2012-2013 معارا لكنه لم يشارك كثيرا نظرا لتواجد عبد الواحد السيد آنذاك مما جعله يعود للمصري قبل أن ينتقل نهائيا للأبيض مطلع الموسم الماضي.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك بدأ التحرك في حل أزمة المستحقات لإرضاء الحارس حتى يبتعد عن فكرة الرحيل خاصة مع كثرة التكهنات باحترافه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم أحمد الشناوي أيضا بالانتقال للأهلي الغريم التقليدي للزمالك وهو ما نفاه اللاعب سابقا.