أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو جابر يطالب الزمالك بحسم مصيره بشكل نهائي

Google+ Print
ميدو جابر يطالب الزمالك بحسم مصيره بشكل نهائي ميدو جابر يطالب الزمالك بحسم مصيره بشكل نهائي

طالب محمد جابر "ميدو" لاعب مصر للمقاصة مسؤولي نادي الزمالك بحسم موقفه من الانضمام للفريق الأبيض من عدمه بشكل سريع.

وكان الزمالك في مرحلة التفاوض مع "ميدو" للانضمام للنادي الأبيض خلال الموسم المقبل، إلا أن الخلاف الذي دار بين إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد حلمي عطلت التفاوض بشكل مفاجئ.

وطالب اللاعب إدارة الزمالك بإرسال عرض رسمي لإدارة مصر للمقاصة بدلا من الأحاديث الودية.

وقرر ناشئ الزمالك السابق الاكتفاء بموسم واحد في مصر للمقاصة، وخوض تجربة الانتقال للنادي الأبيض.

ومن المنتظر أن يتقدم الزمالك بعرض رسمي لمصر للمقاصة خلال الأيام المقبلة مقابل 3 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم