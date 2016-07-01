ميدو جابر يطالب الزمالك بحسم مصيره بشكل نهائي

طالب محمد جابر "ميدو" لاعب مصر للمقاصة مسؤولي نادي الزمالك بحسم موقفه من الانضمام للفريق الأبيض من عدمه بشكل سريع.

وكان الزمالك في مرحلة التفاوض مع "ميدو" للانضمام للنادي الأبيض خلال الموسم المقبل، إلا أن الخلاف الذي دار بين إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد حلمي عطلت التفاوض بشكل مفاجئ.

وطالب اللاعب إدارة الزمالك بإرسال عرض رسمي لإدارة مصر للمقاصة بدلا من الأحاديث الودية.

وقرر ناشئ الزمالك السابق الاكتفاء بموسم واحد في مصر للمقاصة، وخوض تجربة الانتقال للنادي الأبيض.

ومن المنتظر أن يتقدم الزمالك بعرض رسمي لمصر للمقاصة خلال الأيام المقبلة مقابل 3 مليون جنيه.